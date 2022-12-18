06 Play of the Day vs. Kirchheim

18.12.22, 01:08 Uhr
Statement Sieg der @roemerstrom-gladiators-trier ! Vor über 1800 Zuschauern in der Arena Trier feiert Trier einen 83:63 Erfolg gegen die @vfl-kirchheim-knights . Es war der vierte Sieg in den letzten fünf Spielen in der @barmer-2-basketball-bundesliga #invictus #wiegladiatoren
29.03.25, 17:45 Uhr
21.09.24, 16:45 Uhr
06.04.25, 12:45 Uhr
18.10.25, 16:15 Uhr
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