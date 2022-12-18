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#06 Play of the Day vs. Kirchheim

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

18.12.22, 01:08 Uhr

Statement Sieg der @roemerstrom-gladiators-trier ! Vor über 1800 Zuschauern in der Arena Trier feiert Trier einen 83:63 Erfolg gegen die @vfl-kirchheim-knights &nbsp;. Es war der vierte Sieg in den letzten fünf Spielen in der @barmer-2-basketball-bundesliga &nbsp; #invictus &nbsp; #wiegladiatoren &nbsp;

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