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#02 Play of the Day vs. Bremerhaven

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Am 3. Spieltag in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa setzten sich die @roemerstrom-gladiators-trier souverän gegen die @eisbaerenbremerhaven durch. Hier sind die schönsten Szenen der Partie.

BasketballEisbären BremerhavenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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