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#03 Gamereport vs. Karlsruhe

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Ein hart umkämpftes Spiel haben die Rund 2500 Zuschauer in der SWT Arena am 5. Spieltag der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa zwischen den @roemerstrom-gladiators-trier und den @ps-karlsruhe-lions gesehen.

BasketballPS Karlsruhe LIONSBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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