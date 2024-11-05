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#04 Gamereport vs. Hagen

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Das Traditionsduell zwischen den @vetconcept-gladiators-trier und @phoenix-hagen in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa konnte aufgrund eines Hagener Fanmarsches mit Pyrotechnik erst mit 30minütiger Verspätung beginnen.

BasketballPhoenix HagenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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