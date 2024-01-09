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#09 Gamereport vs. Koblenz

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Das erste Rheinland-Pfalz Derby in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa war ein Basketballfest. 5036 Zuschauer fieberten beim Duell der @roemerstrom-gladiators-trier gegen die @epg-baskets-koblenz mit.

BasketballEPG Baskets KoblenzBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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