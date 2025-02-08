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#13 Gamereport vs. Karlsruhe

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Vor über 4.200 Zuschauern empfingen die @vetconcept-gladiators-trier den amtierenden Meister @ps-karlsruhe-lions , nach zwei Niederlagen in Folge in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa wollte Trier unbedingt auf die Erfolgsspur zurückkehren.

BasketballPS Karlsruhe LIONSBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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