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#16 Play of the Day vs. Nürnberg

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Vor rund 4.700 Zuschauern empfingen die @vetconcept-gladiators-trier die @nuernberg-falcons-bc in der @barmer-2-basketball-bundesliga . Hier sind die schönsten Trierer Szenen im Play of the Day.

BasketballNürnberg Falcons BCBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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