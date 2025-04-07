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#17 Gamereport vs. Vechta

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Im vorletzten Heimspiel der Hauptrunde empfingen die @vetconcept-gladiators-trier in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa den Tabellenletzten @rastavechtazwei . Hier der ausführliche Gamereport der Partie.

BasketballRASTA Vechta IIBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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