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#18 Gamereport vs. Jena

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Im letzten Heimspiel der Hauptrunde der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa empfingen die @vetconcept-gladiators-trier den Tabellenführer @sc-jena zum Topspiel in der SWT Arena. Hier der ausführliche Gamereport der Partie.

BasketballScience City JenaBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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