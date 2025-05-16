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PO HF1 Gamereport vs. Hagen

VET-CONCEPT Gladiators Trier
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Es ist angerichtet für die große Serie um den Aufstieg in die easycredit Basketball Bundesliga! Hier ist der ausführliche Gamerport von Playoff-Halbfinale 1 in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa ziwschen den @vetconcept-gladiators-trier und @phoenix-hagen

BasketballPhoenix HagenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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