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#PO3 Gamereport vs. Tübingen

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Spiel 3 der Viertelfinalsierie zwischen den @vetconcept-gladiators-trier und den @tigers-tuebingen in der @barmer-2-basketball-bundesliga . Hier ist der ausführliche Gamereport der Partie.

BasketballTigers TübingenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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