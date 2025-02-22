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Kleinfeld-Fußball
Kleinfeld-Fußball: Livestreams und Videos
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9. Spieltag: Futsal Panthers Köln vs. SV Pars Neu-Isenburg – Futsal-Bundesliga
22.11.25, 17:25 Uhr
Futsal
FREE
3. Spieltag: Futsal Panthers Köln vs. MCH Futsal Bielefeld – Futsal-Bundesliga
27.09.25, 15:55 Uhr
Futsal
FREE
2. Spieltag: Futsal Panthers Köln vs. Hamburger SV Futsal – Futsal-Bundesliga
13.09.25, 14:25 Uhr
Futsal
FREE
16. Spieltag: Futsal Panthers Köln vs. HOT 05 Futsal– Futsal-Bundesliga
22.02.25, 17:55 Uhr
Futsal
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