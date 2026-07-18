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Wanda Diamond League 2026 - London - kommentiert von Florian Weber und Max Thorwirth

Wanda Diamond League ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Wanda Diamond League
Wanda Diamond League

18.07.26, 12:45 Uhr

Video-Livestream des elften Meetings in London am 18.07.2026 um 14:45 Uhr im Rahmen der Wanda Diamond League 2026 - kommentiert von Florian Weber und Max Thorwirth. #leichtathletik #WorldAthletics #WandaDiamondLeague #WandaDiamondLeague2026 @world-athletics

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Dieses Video ist nur in Deutschland verfügbar.
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