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Wanda Diamond League 2026 - Zürich - kommentiert von Florian Weber und Linn Kleine

Wanda Diamond League
Wanda Diamond League

UPCOMING Ab 6,50 €

Video-Livestream des 14. Meetings in Zürich am 27.08.2026 um 19:45 Uhr im Rahmen der Wanda Diamond League 2026 - kommentiert von Florian Weber und Linn Kleine. #leichtathletik #WorldAthletics #WandaDiamondLeague #WandaDiamondLeague2026 @world-athletics

LeichtathletikWorld AthleticsContinental Tour Gold 2026Wanda Diamond League
Wanda Diamond League ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Dieses Video ist nur in Deutschland verfügbar

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