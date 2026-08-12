Wanda Diamond League 2026 - Zürich - kommentiert von Florian Weber und Linn Kleine Wanda Diamond League 27.08.26, 17:45 Uhr UPCOMING Ab 6,50 € Folgen Video-Livestream des 14. Meetings in Zürich am 27.08.2026 um 19:45 Uhr im Rahmen der Wanda Diamond League 2026 - kommentiert von Florian Weber und Linn Kleine. #leichtathletik #WorldAthletics #WandaDiamondLeague #WandaDiamondLeague2026 @world-athleticsLeichtathletikWorld AthleticsContinental Tour Gold 2026Wanda Diamond LeagueWanda Diamond League ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation. Dieses Video ist nur in Deutschland verfügbar