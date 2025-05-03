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Wanda Diamond League 2026 - Lausanne - kommentiert von Dennis Baier und Linn Kleine

Wanda Diamond League ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Wanda Diamond League
Wanda Diamond League

21.08.26, 17:45 Uhr UPCOMING : Live in 16d • 6h • 15m • 55s

Video-Livestream des zwölften Meetings in Lausanne am 21.08.2026 um 19:45 Uhr im Rahmen der Wanda Diamond League 2026 - kommentiert von Dennis Baier und Linn Kleine. #leichtathletik #WorldAthletics #WandaDiamondLeague #WandaDiamondLeague2026 @world-athletics

Leichtathletik World Athletics Continental Tour Gold 2026 Wanda Diamond League
Dieses Video ist nur in Deutschland verfügbar
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08.08.26, 05:30 Uhr

Baseball
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Game 3 - USA - West Zone vs. USA - East Zone
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Game 3 - USA - West Zone vs. USA - East Zone

08.08.26, 22:00 Uhr

Baseball
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Game 6 – Chinese Taipei v Game 4 Winner
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Game 6 – Chinese Taipei v Game 4 Winner

09.08.26, 22:00 Uhr

Baseball
UPCOMING
Game 7 – Loser Game 1 v Loser Game 2
PONY League World Series
Game 7 – Loser Game 1 v Loser Game 2

10.08.26, 00:30 Uhr

Baseball
UPCOMING
Game 8 – Loser Game 3 v Loser Game 4
PONY League World Series
Game 8 – Loser Game 3 v Loser Game 4

10.08.26, 04:00 Uhr

Baseball
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Game 11 – Winner Game 5 v Winner Game 2
PONY League World Series
Game 11 – Winner Game 5 v Winner Game 2

11.08.26, 02:30 Uhr

Baseball
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Game 12 – Winner Game 3 v Winner Game 6
PONY League World Series
Game 12 – Winner Game 3 v Winner Game 6

11.08.26, 05:00 Uhr

Baseball
UPCOMING
Game 14 - Loser Game 12 v Winner Game 10
PONY League World Series
Game 14 - Loser Game 12 v Winner Game 10

11.08.26, 22:30 Uhr

Baseball
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Game 16 - Winner Game 12 v Winner Game 14
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Game 16 - Winner Game 12 v Winner Game 14

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