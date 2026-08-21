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Wanda Diamond League 2026 - Zürich

Wanda Diamond League
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HIGHLIGHTS

Video-Highlightsdes 14. Meetings in Zürich am 27.08.2026 um 19:45 Uhr im Rahmen der Wanda Diamond League 2026 - kommentiert von Florian Weber und Linn Kleine. #leichtathletik #WorldAthletics #WandaDiamondLeague #WandaDiamondLeague2026 @world-athletics

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