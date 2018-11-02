Zum Inhalt
  1. Home
  2. Handball
  3. 2. Handball Bundesliga
  4. 2. Liga: Grandioses Kreisanspiel von Rimpar mit Dreher vollendet

2. Liga: Grandioses Kreisanspiel von Rimpar mit Dreher vollendet

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

02.11.18, 19:10 Uhr

Die Partie aus der 2. Handball-Bundesliga zwischen HC Elbflorenz und DJK Rimpar Wölfe live und on demand.

Handball HC Elbflorenz U19m HC Elbflorenz 2006
Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Schweiz 
2. HBL: Kempa ins Glück! Greß mit grandiosem Trick
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Kempa ins Glück! Greß mit grandiosem Trick

21.03.21, 12:29 Uhr

Handball
2. HBL: Butterweich ins Tor gedreht! Kovacic mit super Trick
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Butterweich ins Tor gedreht! Kovacic mit super Trick

30.05.21, 13:27 Uhr

Handball
2. HBL: Kempa-Trick! Dierberg gibt an Dumcius ab
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Kempa-Trick! Dierberg gibt an Dumcius ab

30.05.21, 13:33 Uhr

Handball
2. Liga: Mega-Catch! Hamm überzeugt mit erstklassigem Kreisläufer-Spiel
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Mega-Catch! Hamm überzeugt mit erstklassigem Kreisläufer-Spiel

30.09.18, 17:03 Uhr

Handball
2. Liga: Patrick Schmidt packt Rimpars doppelte Peitsche aus
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Patrick Schmidt packt Rimpars doppelte Peitsche aus

10.12.18, 15:00 Uhr

Handball
FREE
Wölfe überraschen & Kellerkinder punkten | 30. Spieltag | 2.HBL-Highlightmagazin
2. Handball Bundesliga
Wölfe überraschen & Kellerkinder punkten | 30. Spieltag | 2.HBL-Highlightmagazin

11.04.22, 15:39 Uhr

Handball
FREE
2. HBL: Traumtore satt am Pfingstwochenende - Die Highlights vom 37. Spieltag
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Traumtore satt am Pfingstwochenende - Die Highlights vom 37. Spieltag

07.06.22, 11:19 Uhr

Handball
FREE
2.HBL: Torwart-Tore und traumhafte Anspiele - die Highlights des 28. Spieltags
2. Handball Bundesliga
2.HBL: Torwart-Tore und traumhafte Anspiele - die Highlights des 28. Spieltags

31.03.22, 15:23 Uhr

Handball
FREE
2. HBL: Entscheidende Treffer, starke Paraden und schöne Anspiele - die Highlights des 32. Spieltags
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Entscheidende Treffer, starke Paraden und schöne Anspiele - die Highlights des 32. Spieltags

02.05.22, 14:09 Uhr

Handball
Highlightmagazin: Faustdicke Überraschungen am 1. Spieltag
2. Handball Bundesliga
Highlightmagazin: Faustdicke Überraschungen am 1. Spieltag

15.09.21, 14:02 Uhr

Handball

Weitere Videos und Fotos von 2. Handball Bundesliga

2. Liga: Blaue Karte heizt Schlussminute in Wilhelmshaven auf
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Blaue Karte heizt Schlussminute in Wilhelmshaven auf

09.11.18, 20:56 Uhr

Handball
Faszination Handball
2. Handball Bundesliga
Faszination Handball

09.04.14, 14:52 Uhr

Handball
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles

21.09.18, 19:10 Uhr

Handball
FREE
2. HBL: Was für eine Schlussphase, inklusive Buzzerbeater-Tor zum Sieg!
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Was für eine Schlussphase, inklusive Buzzerbeater-Tor zum Sieg!

09.02.22, 21:18 Uhr

Handball
2. Liga: Hamms Kreisläufer Brosch vollendet einhändigen Catch mit Heber
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Hamms Kreisläufer Brosch vollendet einhändigen Catch mit Heber

11.11.18, 18:30 Uhr

Handball
ASV Hamm-Westfalen - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
ASV Hamm-Westfalen - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

13.08.21, 13:59 Uhr

Handball
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten

28.09.18, 18:43 Uhr

Handball
FREE
2. Liga: Hildesheim erwischt guten Start gegen Hamm
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Hildesheim erwischt guten Start gegen Hamm

03.05.18, 08:04 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Tolle Kreisanspiele und wichtige Paraden - die Highlights des 5. Spieltags
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Tolle Kreisanspiele und wichtige Paraden - die Highlights des 5. Spieltags

03.10.22, 07:32 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Tore über das komplette Spielfeld, ein No-Look-Treffer und viele kluge Spielzüge - Die Highlights des 37. Spieltages
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Tore über das komplette Spielfeld, ein No-Look-Treffer und viele kluge Spielzüge - Die Highlights des 37. Spieltages

05.06.23, 15:10 Uhr

Handball
FREE
Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz | 37. Spieltag | 2. HBL-Magazin
2. Handball Bundesliga
Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz | 37. Spieltag | 2. HBL-Magazin

05.06.23, 15:17 Uhr

Handball
Highlights: Saarlouis mit wichtigem Erfolg gegen Balingen im Abstiegskampf
2. Handball Bundesliga
Highlights: Saarlouis mit wichtigem Erfolg gegen Balingen im Abstiegskampf

04.04.18, 11:25 Uhr

Handball
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

24.08.21, 10:10 Uhr

Handball
2. Liga: Traum-Dreher von Hamm! Keine Chance für Rhein-Vikings Keeper
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Traum-Dreher von Hamm! Keine Chance für Rhein-Vikings Keeper

07.10.18, 17:04 Uhr

Handball
2.HBL: Stark gedeckt, solider Abschluss! Köster ist nicht aufzuhalten
2. Handball Bundesliga
2.HBL: Stark gedeckt, solider Abschluss! Köster ist nicht aufzuhalten

01.04.21, 18:00 Uhr

Handball
2. HBL: Dusel-Tor! Rimpar gelingt gegen Großwallstadt beinahe alles
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Dusel-Tor! Rimpar gelingt gegen Großwallstadt beinahe alles

05.03.21, 21:18 Uhr

Handball

Ähnliche Profile