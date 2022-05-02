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2. HBL: Entscheidende Treffer, starke Paraden und schöne Anspiele - die Highlights des 32. Spieltags

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

02.05.22, 14:09 Uhr

Die Highlights des 31. Spieltags in der 2. Handball Bundesliga. #handball #2hbl @sportdeutschlandtv@2-hbl@dessau-rosslauer-hv-06@tv-05-07-huettenberg@hc-elbflorenz-2006@sg-bbm-bietigheim@djk-rimpar-woelfe@hsc-2000-coburg@vfl-eintracht-hagen@asv-hamm-westfalen@vfl-luebeck-schwartau@tusem-essen@tv-emsdetten@tsv-bayer-dormagen@vfl-gummersbach@hsg-nordhorn-lingen

Handball TV 05/07 Hüttenberg TSV Bayer Dormagen Männer TUSEM Essen
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