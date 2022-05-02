2. HBL: Entscheidende Treffer, starke Paraden und schöne Anspiele - die Highlights des 32. Spieltags

02.05.22, 14:09 Uhr
Die Highlights des 31. Spieltags in der 2. Handball Bundesliga. #handball #2hbl @sportdeutschlandtv @2-hbl @dessau-rosslauer-hv-06 @tv-05-07-huettenberg @hc-elbflorenz-2006 @sg-bbm-bietigheim @djk-rimpar-woelfe @hsc-2000-coburg @vfl-eintracht-hagen @asv-hamm-westfalen @vfl-luebeck-schwartau @tusem-essen @tv-emsdetten @tsv-bayer-dormagen @vfl-gummersbach @hsg-nordhorn-lingen
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