2. Liga: Kempa, Ausgleich, Rot! Hitzige Schlussphase zwischen Hamburg und Aue

In der Partie zwischen dem HSV Hamburg und dem EHV Aue wird es in den letzten Minuten besonders spannend – mit allem, was man sich aus einem Handballspiel wünscht.

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