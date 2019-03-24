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2. Liga: Kempa, Ausgleich, Rot! Hitzige Schlussphase zwischen Hamburg und Aue

2. Handball Bundesliga
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In der Partie zwischen dem HSV Hamburg und dem EHV Aue wird es in den letzten Minuten besonders spannend – mit allem, was man sich aus einem Handballspiel wünscht.
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