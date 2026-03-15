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ProA: GIESSEN 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim | Highlights

BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

15.03.26, 00:01 Uhr

Video-Highlights des Basketballspiels GIESSEN 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 14.03.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa-highlights #barmer2basketballbundesliga @giessen-46er @kreisbau-knights-kirchheim

Basketball Kreisbau Knights Kirchheim GIESSEN 46ers BARMER 2. Basketball Bundesliga
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