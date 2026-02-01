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ProA: BG Göttingen vs. SBB Baskets Wolmirstedt | Highlights

BARMER 2. Basketball Bundesliga
BARMER 2. Basketball Bundesliga

HIGHLIGHTS

Video-Highlights des Basketballspiels BG Göttingen vs. SBB Baskets aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 31.01.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga #proa-highlights @bg-goettingen @sbbbasketswolmirstedt

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