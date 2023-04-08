ProA: ART Giants Düsseldorf vs. VfL SparkassenStars Bochum

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Basketball
PRESSEKONFERENZ | ART Giants Düsseldorf vs. WWU Baskets Münster (93:82) | 22/23
ART Giants Düsseldorf·
Basketball
PRESSEKONFERENZ | ART Giants Düsseldorf vs. Eisbären Bremerhaven (82:101) | 2022
ART Giants Düsseldorf·