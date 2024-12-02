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ProA: Frankenderby & Koblenz siegt gegen Absteiger Tübingen - die Highlights des 11. Spieltags

BARMER 2. Basketball Bundesliga
BARMER 2. Basketball Bundesliga

02.12.24, 13:57 Uhr

Die Highlights des 11. Spieltags in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA 2024/25. @barmer-2-basketball-bundesliga     @rasta-vechta-farmteam     @karlsruhe-lions @artland-dragons     @roemerstrom-gladiators-trier        @phoenix-hagen     @nuernberg-falcons-bc     @gartenzaun24-baskets-paderborn    @eisbaerenbremerhaven    @medipolissc      @art-giants-duesseldorf    @medikamente-per-klick-bayreuth    @jobstairs-giessen-46er    @epg-baskets-koblenz    @kreisbau-knights-kirchheim    @fraport-skyliners    @uni-baskets-muenster    @sparkassenstars-bochum      @dresden-titans     @sportdeutschlandtv     #barmer2basketballbundesliga

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