 Zum Inhalt

Basketball

BAYER GIANTS Leverkusen : Ahorn Camp Baskets | Highlights | 27. Spieltag

Bayer Giants Leverkusen
Bayer Giants Leverkusen

Am vorgezogenen 27. Spieltag in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB gewinnen unsere BAYER GIANTS mit 76:73 gegen die Basketball Ahorn Camp Baskets aus Speyer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tickets: https://giants-leverkusen.reservix.de/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alle unsere Spiele in der Barmer 2. Basketball Bundesliga ProB Süd könnt ihr euch live und kostenfrei bei www.sporteurope.tv anschauen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folgt uns auf Social Media und verpasst keine Neuigkeiten!

Instagram: https://www.instagram.com/bayergiantsleverkusen/
Facebook: https://www.facebook.com/giantsleverkusen/
Website: https://www.giants-leverkusen.de/

Basketball

Weitere Videos und Fotos von Bayer Giants Leverkusen

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.