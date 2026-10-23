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Basketball

BBC Coburg : BAYER GIANTS Leverkusen| Highlights | 4. Spieltag, ProB 2026-27

Bayer Giants Leverkusen
Bayer Giants Leverkusen

Am 4. Spieltag in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB gewinnen unsere BAYER GIANTS mit 53:74 gegen den BBC Coburg.
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Tickets: https://giants-leverkusen.reservix.de/
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Alle unsere Spiele in der Barmer 2. Basketball Bundesliga ProB Süd könnt ihr euch live und kostenfrei bei www.sporteurope.tv anschauen.
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Instagram: https://www.instagram.com/bayergiantsleverkusen/
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Website: https://www.giants-leverkusen.de/

Basketball

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