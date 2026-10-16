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Basketball

Pressekonferenz | Bayer Giants Leverkusen vs. Ahorn Camp Baskets Speyer

Bayer Giants Leverkusen
Bayer Giants Leverkusen

Die Pressekonferenz nach dem 27. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga  zwischen den Bayer Giants Leverkusen  und den Ahorn Camp Baskets Speyer . Der Endstand lautete 76:73.
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Tickets: https://giants-leverkusen.reservix.de/
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Alle unsere Spiele in der Barmer 2. Basketball Bundesliga ProB Süd könnt ihr euch live und kostenfrei bei www.sporteurope.tv anschauen.
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Basketball

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