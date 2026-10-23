 Zum Inhalt

Basketball

Pressekonferenz | Bayer Giants Leverkusen vs. FC Bayern Basketball | 5. Spieltag

Bayer Giants Leverkusen
Bayer Giants Leverkusen

Die Pressekonferenz nach dem 5. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga  zwischen den Bayer Giants Leverkusen  und dem FC Bayern Basketball II . Der Endstand lautete 72:66.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tickets: https://giants-leverkusen.reservix.de/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alle unsere Spiele in der Barmer 2. Basketball Bundesliga ProB Süd könnt ihr euch live und kostenfrei bei www.sporteurope.tv anschauen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folgt uns auf Social Media und verpasst keine Neuigkeiten!

Instagram: https://www.instagram.com/bayergiantsleverkusen/
Facebook: https://www.facebook.com/giantsleverkusen/
Website: https://www.giants-leverkusen.de/

Basketball

Weitere Videos und Fotos von Bayer Giants Leverkusen

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.