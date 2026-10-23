Pressekonferenz | Bayer Giants Leverkusen vs. FC Bayern Basketball | 5. Spieltag

Die Pressekonferenz nach dem 5. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga zwischen den Bayer Giants Leverkusen und dem FC Bayern Basketball II . Der Endstand lautete 72:66.

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Tickets: https://giants-leverkusen.reservix.de/

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Alle unsere Spiele in der Barmer 2. Basketball Bundesliga ProB Süd könnt ihr euch live und kostenfrei bei www.sporteurope.tv anschauen.

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