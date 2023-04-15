Premium-Video Hol dir dieses Video für nur 4,00 € Pay per View 4,00 € Weiter ProB Playoffs Achtelfinale: BBC Coburg vs. RASTA Vechta II - Spiel 1 BBC Coburg 15.04.23, 17:15 Uhr Ab 4,00 € Folgen Video-Livestream des 1. Playoffspiels des Achtelfinals zwischen BBC Coburg vs. RASTA Vechta II aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 15.04.2023 #basketball #prob #probnord #barmer2basketballbundesliga @bbc-coburg @rasta-vechta-farmteam @barmer-2-basketball-bundesliga-proaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaBARMER 2. Basketball Bundesliga ProBBBC Coburg ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.