ProB Süd: BBC Coburg vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie BBC Coburg 15.03.26, 14:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels BBC Coburg vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 15.03.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @bbc-coburg @vr-bank-wuerzburg-baskets-akademie-nbblBasketballBBC CoburgVR-Bank Würzburg Baskets Akademie NBBLBARMER 2. Basketball BundesligaBBC Coburg ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.