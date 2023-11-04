Premium-Video Hol dir dieses Video für nur 4,00 € Pay per View 4,00 € Weiter ProB Süd: BBC Coburg vs. TSV Oberhaching Tropics BBC Coburg 04.11.23, 17:40 Uhr Ab 4,00 € Folgen Livestream des Basketball-Spiels des @bbc-coburg gegen @tsv-oberhaching-tropics in der ProB Süd am 04.11.2023 – live aus der HUK-Coburg Arena in Coburg. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #prob-suedBasketballTSV Oberhaching TropicsBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAprob-suedBBC Coburg ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.