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Pressekonferenz wiha Panthers Schwenningen vs. WWU Baskets Münster

Black Forest Panthers
Black Forest Panthers

Pressekonferenz nach dem 33. Spieltag am 16.04.2023 mit Matthias Busse ( Moderator ), Björn Harmsen ( Headcoach Münster) und Alen Velčić ( Headcoach Villingen-Schwenningen)
@barmer-2-basketball-bundesliga@black-forest-panthers-schwenningen @uni-baskets-muenster #basketball#barmer2basketballbundesliga

BasketballUni Baskets MünsterBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball Bundesliga

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