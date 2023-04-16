Pressekonferenz wiha Panthers Schwenningen vs. WWU Baskets Münster
@barmer-2-basketball-bundesliga @black-forest-panthers-schwenningen @uni-baskets-muenster #basketball #barmer2basketballbundesliga
@barmer-2-basketball-bundesliga @black-forest-panthers-schwenningen @uni-baskets-muenster #basketball #barmer2basketballbundesliga
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