Pressekonferenz wiha Panthers Schwenningen vs. WWU Baskets Münster

Pressekonferenz nach dem 33. Spieltag am 16.04.2023 mit Matthias Busse ( Moderator ), Björn Harmsen ( Headcoach Münster) und Alen Velčić ( Headcoach Villingen-Schwenningen)

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