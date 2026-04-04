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HBF: Buxtehuder SV vs. SV Union Halle-Neustadt

Buxtehuder SV Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Buxtehuder SV Frauen
Buxtehuder SV Frauen

04.04.26, 16:45 Uhr

Video-Livestream der Partie Buxtehuder SV vs. SV Union Halle-Neustadt am 04.04.2026 um 19:00 Uhr am 22. Spieltag in der Handball Bundesliga Frauen. #hbf #handball @buxtehuder-sv-frauen @sv-union-halle-neustadt-frauen @sporteuropetv @handball-bundesliga-frauen

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