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CCVD Deutsche Pokal Meisterschaft Cheerleading & Cheersport 2026

CCVD e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
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22.03.26, 07:45 Uhr

Die Deutschen Cheersport Meisterschaften sind der deutsche Spitzenwettkampf, sie finden im März oder April statt. Sie teilen sich in die Deutsche Pokal Meisterschaft (nachfolgend “DPM”) und die Deutsche Meisterschaft (nachfolgend “DM”) auf.
Wir freuen uns 117 Teams in der ratiopharm arena in Neu-Ulm zur Deutschen Pokal Meisterschaft begrüßen zu dürfen.

Für eine Qualifikation zur D*P*M muss eine für die jeweilige Kategorie und Altersklasse definierte Mindestpunktzahl auf der RM erreicht werden. Bei den Deutschen Cheersport Meisterschaften treten die besten Teams aus Deutschland gegeneinander an. Sieger einer Kategorie ist das Team, welches von der Jury die höchste Punktzahl erhält.

Folgende Titel werden bei der Deutschen Pokal Meisterschaft pro Altersklasse und Level vergeben:
● Deutscher Pokalsieger (1. Platz DPM)
● Deutscher Vizepokalsieger (2. Platz DPM)

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01.02.25, 07:00 Uhr

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Regionalmeisterschaft Süd 2025 in Neu-Ulm
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22.02.25, 06:50 Uhr

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