CCVD Regionalmeisterschaft Cheerleading & Cheersport Ost 2026

Die Regionalmeisterschaften (RM) stellen den zweiten Wettkampf in der deutschen Spitzenwettkampfserie des CCVD e.V. dar.



Wir freuen uns 106 Teams in der WT Energiesysteme Arena in Riesa begrüßen zu dürfen.

Für eine Qualifikation zur RM muss eine für die jeweilige Kategorie und Altersklasse definierte Mindestpunktzahl auf der Landesmeisterschaft erreicht werden. Bei den RMs treten die Vereine der jeweils zugeordneten Bundesländer gegeneinander an, die Regionen sind in Nord-, Ost-, Süd- und Westdeutschland eingeteilt.

Sieger einer Kategorie ist das Team, welches von der Jury die höchste Punktzahl erhält.



Folgende Titel werden bei den Regionalmeisterschaften pro Altersklasse und Level vergeben:

● Regionalmeister Nord/Ost/Süd/West (1. Platz RM)

● Vizeregionalmeister Nord/Ost/Süd/West (2. Platz RM)