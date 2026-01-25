CCVD STAGE Championships Regionals West 2026 - Cheerleading

Die CCVD STAGE Championships sind ein relativ neues, offenes Wettkampfformat für nationale Cheerleading Teams.



Wir freuen uns in diesem Jahr 62 Teams in der ring°arena am Nürburgring begrüßen zu dürfen.

Die STAGE Championships Regionals qualifizieren erstmalig zu den STAGE Championhships Nationals am 20. Juni 2026.



Es werden alle Level und Alterskategorien mit einer Mindeststarterzahl von 10 Personen angeboten.

Das Hauptziel der STAGE Championships besteht darin, Wettkampfteams eine offene Meisterschaft mit Wettkampfbedingungen analog der Cheersport Serie für deren Weiterentwicklung anzubieten.