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KooKoo Kouvola vs. Adler Mannheim

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Champions Hockey League: Video-Highlights des Spiels KooKoo Kouvola vs. Adler Mannheim. @champions-hockey-league #eishockey

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