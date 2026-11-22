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Eishockey
Trostberg Chiefs vs. Bayreuth Tigers
Titelbild für SportEurope.tv:
Chiefs gegen Bayreuth Tigers · 1920 × 1080
Überschrift:
Flutlicht-Duell in Trostberg: Chiefs empfangen die Bayreuth Tigers
Heute Abend ist Heimspielzeit im Rainer-Roßmanith-Eisstadion! Unsere Trostberg Chiefs treffen auf die Bayreuth Tigers. Unter Flutlicht wollen die Chiefs mit Tempo, Kampfgeist und der Unterstützung unserer Fans wichtige Punkte holen. Anpfiff ist um 19:00 Uhr – kommt vorbei und macht Stimmung!
Wer nicht im Stadion dabei sein kann, verfolgt das Spiel live auf SPORT EUROPE.TV:
https://sporteurope.tv/chiefstrostberg
Auf geht’s, Chiefs! 🏒🔥