2m 25s nachgedacht



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Chiefs gegen Bayreuth Tigers · 1920 × 1080



Überschrift:

Flutlicht-Duell in Trostberg: Chiefs empfangen die Bayreuth Tigers

Heute Abend ist Heimspielzeit im Rainer-Roßmanith-Eisstadion! Unsere Trostberg Chiefs treffen auf die Bayreuth Tigers. Unter Flutlicht wollen die Chiefs mit Tempo, Kampfgeist und der Unterstützung unserer Fans wichtige Punkte holen. Anpfiff ist um 19:00 Uhr – kommt vorbei und macht Stimmung!



Wer nicht im Stadion dabei sein kann, verfolgt das Spiel live auf SPORT EUROPE.TV:

https://sporteurope.tv/chiefstrostberg



Auf geht’s, Chiefs! 🏒🔥