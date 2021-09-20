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3. Liga: Konstanz und Zweibrücken mit Kempa - Die Highlights des 3. Spieltags

Deutscher Handballbund
Deutscher Handballbund

20.09.21, 12:01 Uhr

Video-Highlights der Spiele aus der 3. Handball-Liga vom 3. Spieltag. #handball   #3liga   #dhb   @3-handball-liga   @deutscherhandballbund   @hsgkonstanz   @sv-64-zweibruecken   @hsv-hannover   @hbw-balingen-weilstetten-ii   @hc-oppenweiler-backnang

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