Zum Inhalt
  1. Home
  2. Handball
  3. Deutscher Handballbund
  4. 3. Liga: Winkel-Kracher, feine Kempa und tolle Anspiele - die Highlights des 19. Spieltags

3. Liga: Winkel-Kracher, feine Kempa und tolle Anspiele - die Highlights des 19. Spieltags

Deutscher Handballbund
Deutscher Handballbund

14.02.22, 13:31 Uhr

Video-Highlights der Spiele aus der 3. Handball-Liga vom 19. Spieltag. #handball    #3liga #dhb @3-handball-liga@deutscherhandballbund @hsgkonstanz   @vfl-guenzburg   @hsc-2000-coburg   @hsg-bieberau-modau   @sv-64-zweibruecken   @tsg-friesenheim   @hsg-krefeld-niederrhein   @sgshdragons  

Handball TSG Friesenheim Frauen SV 64 Zweibrücken VfL Günzburg
Nach 4. Sieg in Folge: Lucie-Marie Kretzschmar fasst den Titel ins Auge!
Beach Handball Europameisterschaft
Nach 4. Sieg in Folge: Lucie-Marie Kretzschmar fasst den Titel ins Auge!

15.07.21, 12:08 Uhr

Beachhandball
Überragend: Deutsche Beachhandballerinnen halten hinten dicht und knipsen vorne!
Beach Handball Europameisterschaft
Überragend: Deutsche Beachhandballerinnen halten hinten dicht und knipsen vorne!

15.07.21, 12:04 Uhr

Beachhandball
EHF Beach Handball EURO 2021: Die Männer machen es im ersten Hauptrundenspiel im Shootout spannend!
Beach Handball Europameisterschaft
EHF Beach Handball EURO 2021: Die Männer machen es im ersten Hauptrundenspiel im Shootout spannend!

15.07.21, 11:28 Uhr

Beachhandball
FREE
2. HBL: Rote Karten und Winkel-Kracher - die Highlights vom 6. Spieltag
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Rote Karten und Winkel-Kracher - die Highlights vom 6. Spieltag

18.10.21, 13:34 Uhr

Handball

Weitere Videos und Fotos von Deutscher Handballbund

FREE HIGHLIGHTS
U15 weiblich: Deutsche Handball-Frauen mit souveräner Vorstellung gegen die Schweiz
Deutscher Handballbund
U15 weiblich: Deutsche Handball-Frauen mit souveräner Vorstellung gegen die Schweiz

25.06.23, 16:53 Uhr

Handball
FREE
U21-Länderspiel: Die deutsche U21 gewinnt auch das zweite Spiel gegen Ägypten
Deutscher Handballbund
U21-Länderspiel: Die deutsche U21 gewinnt auch das zweite Spiel gegen Ägypten

30.04.23, 14:44 Uhr

Handball
U19-EM: Die besten Szenen des letzten Gruppenspiels - Dänemark vs. Deutschland
Deutscher Handballbund
U19-EM: Die besten Szenen des letzten Gruppenspiels - Dänemark vs. Deutschland

16.08.21, 14:30 Uhr

Handball
FREE
Xenia Smits: "Wir waren als Mannschaft komplett da"
Deutscher Handballbund
Xenia Smits: "Wir waren als Mannschaft komplett da"

10.12.21, 17:06 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Wilde Dreher und Kempa-Anspiel - die Highlights des 22. Spieltags
Deutscher Handballbund
3. Liga: Wilde Dreher und Kempa-Anspiel - die Highlights des 22. Spieltags

14.03.22, 11:06 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Dansenbergs irres Tor und Volmetal-Kempa - Highlights des 12. Spieltags
Deutscher Handballbund
3. Liga: Dansenbergs irres Tor und Volmetal-Kempa - Highlights des 12. Spieltags

29.11.21, 10:50 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
U17 weiblich: Deutsche Mädels dominieren deutlich im Test gegen die Niederlande
Deutscher Handballbund
U17 weiblich: Deutsche Mädels dominieren deutlich im Test gegen die Niederlande

21.06.23, 07:39 Uhr

Handball
U19-EM: Da ist die Schale! Die Siegerehrung der deutschen U19-Europameister
Deutscher Handballbund
U19-EM: Da ist die Schale! Die Siegerehrung der deutschen U19-Europameister

23.08.21, 11:57 Uhr

Handball
FREE
Alina Grijseels: "37 Tore, ich glaub' das spricht für sich."
Deutscher Handballbund
Alina Grijseels: "37 Tore, ich glaub' das spricht für sich."

10.12.21, 17:23 Uhr

Handball
3. Liga: Konstanz und Zweibrücken mit Kempa - Die Highlights des 3. Spieltags
Deutscher Handballbund
3. Liga: Konstanz und Zweibrücken mit Kempa - Die Highlights des 3. Spieltags

20.09.21, 12:01 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Dreher, Kempa und tolle Paraden - die Highlights des 16. Spieltags
Deutscher Handballbund
3. Liga: Dreher, Kempa und tolle Paraden - die Highlights des 16. Spieltags

24.01.22, 12:12 Uhr

Handball
FREE
Henk Groener: "Ich denke schöner kann es im Viertelfinale eigentlich nicht kommen."
Deutscher Handballbund
Henk Groener: "Ich denke schöner kann es im Viertelfinale eigentlich nicht kommen."

14.12.21, 09:40 Uhr

Handball
FREE
Emily Bölk: "Wir können auf jeden Fall auf dem aufbauen, was wir bisher gezeigt haben."
Deutscher Handballbund
Emily Bölk: "Wir können auf jeden Fall auf dem aufbauen, was wir bisher gezeigt haben."

14.12.21, 09:50 Uhr

Handball
FREE
Meike Schmelzer: "Das ist sehr enttäuschend"
Deutscher Handballbund
Meike Schmelzer: "Das ist sehr enttäuschend"

14.12.21, 22:53 Uhr

Handball
FREE
Emily Bölk: "Wir haben bis zur letzten Sekunde gekämpft"
Deutscher Handballbund
Emily Bölk: "Wir haben bis zur letzten Sekunde gekämpft"

14.12.21, 22:51 Uhr

Handball
FREE
Alina Grijseels: "Mit 100% hätten wir das Spiel gewonnen"
Deutscher Handballbund
Alina Grijseels: "Mit 100% hätten wir das Spiel gewonnen"

14.12.21, 22:47 Uhr

Handball

Ähnliche Profile