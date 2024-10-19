ProB Süd: Dragons Rhöndorf vs. CATL Basketball Löwen Dragons Rhöndorf 19.10.24, 16:45 Uhr Ab 3,50 € Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Dragons Rhöndorf vs. CATL Basketball Löwen in der BARMER 2. Basketball Bundesliga I ProB Süd am 19.10.2024 #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @rheinstars-koeln @catl-basketball-loewen @barmer-2-basketball-bundesliga-proaBasketballCATL Basketball LöwenRheinStars KölnBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProADragons Rhöndorf ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.