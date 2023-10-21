ProA: Dresden Titans vs. JobStairs Gießen 46ers Dresden Titans 21.10.23, 15:40 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Dresden Titans vs. JobStairs Gießen 46ers aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 4. Spieltag am 21.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @dresden-titans @jobstairs-giessen-46ersBasketballDresden TitansGIESSEN 46ersBARMER 2. Basketball BundesligaDresden Titans ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.