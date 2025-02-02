ProA: Dresden Titans vs. RASTA Vechta II Dresden Titans 02.02.25, 14:40 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Dresden Titans vs. RASTA Vechta II aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 21. Spieltag am 02.02.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @dresden-titans @rastavechtazweiBasketballDresden TitansRASTA Vechta IIBARMER 2. Basketball BundesligaDresden Titans ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.