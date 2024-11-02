ProA: Dresden Titans vs. VfL SparkassenStars Bochum Dresden Titans 02.11.24, 16:40 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Dresden Titans vs. VfL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 7. Spieltag am 02.11.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @dresden-titans @sparkassenstars-bochumBasketballDresden TitansVfL SparkassenStars BochumBARMER 2. Basketball BundesligaDresden Titans ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.