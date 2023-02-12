Pressekonferenz vom Spiel DRHV 06 vs. TSV Bayer Dormagen

12.02.23, 10:55 Uhr
Die Stimmen der beiden Trainer Uwe Jungandreas (DRHV 06) und Matthias Flohr (TSV Bayer Dormagen) vom 20. Spieltag in der 2. Handball-Bundesliga. @2-hbl @tsv-bayer-dormagen
05.06.23, 15:17 Uhr
11.10.25, 12:45 Uhr
16.11.25, 16:00 Uhr
03.10.22, 07:32 Uhr
28.09.25, 14:45 Uhr
05.06.23, 15:10 Uhr
21.09.25, 13:45 Uhr
09.06.23, 15:12 Uhr
03.05.25, 13:49 Uhr
22.11.25, 13:45 Uhr
04.06.23, 15:17 Uhr
22.11.21, 10:07 Uhr
23.12.22, 08:54 Uhr
26.09.22, 12:41 Uhr
09.10.22, 10:17 Uhr
23.02.23, 09:37 Uhr
13.12.21, 12:20 Uhr
12.09.22, 10:58 Uhr
18.12.22, 13:01 Uhr
06.11.22, 10:41 Uhr
12.11.22, 12:57 Uhr
13.09.21, 13:00 Uhr
04.10.21, 11:55 Uhr
10.12.22, 17:48 Uhr
02.05.22, 13:35 Uhr
13.12.21, 12:28 Uhr