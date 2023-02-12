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Pressekonferenz vom Spiel DRHV 06 vs. TSV Bayer Dormagen

Dessau-Rosslauer HV 06
Dessau-Rosslauer HV 06

12.02.23, 10:55 Uhr

Die Stimmen der beiden Trainer Uwe Jungandreas (DRHV 06) und Matthias Flohr (TSV Bayer Dormagen) vom 20. Spieltag in der 2. Handball-Bundesliga. @2-hbl@tsv-bayer-dormagen &nbsp;

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