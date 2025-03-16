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GOC 2026 Freitag Reithalle Teil 2

Deutscher Tanzsportverband e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Deutscher Tanzsportverband e.V.
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14.08.26, 14:02 Uhr UPCOMING : Live in 4d • 6h • 42m • 32s

Livestream von den German Open Championships in Stuttgart.

Alle Infos zur Veranstaltung gibt es unter www.goc-stuttgart.de .

Die Livestreams eines Tages werden aufgeteilt:
Teil 1 zeigt den Zeitraum ab Turnierbeginn und endet kurz nach 16:00;
Teil 2 zeigt den Zeitraum von 16:00 bis Turnierende an dem jeweiligen Tag.

Um den Livestream (live oder on-demand) anschauen zu können, kann das "Eventticket GOC 2026" genutzt werden. Mit diesem Eventticket können alle Streams der GOC 2026 abgerufen werden.

Das "Tagesticket GOC 2026 Freitag" ermöglicht nur den Abruf der Streams vom 14.08.2026.

Das "Jahresticket 2026" ermöglicht es, alle vom DTV im Jahr 2026 produzierten Streams anzuschauen.

Auch alle Tanzsportfreunde, die ein gültiges "Tanzsport-TV Abo" besitzen, können den Livestream abrufen. Der Neuerwerb dieser Abos ist aktuell nicht möglich.

#tanzsport     @goc     @dtv     @wdsf     #Tanzturnier   #dtv

Tanzsport GOC – German Open Championships Deutscher Tanzsportverband e.V. tanzturnier
UPCOMING
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Deutscher Tanzsportverband e.V.
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GOC 2026 Dienstag Beethovensaal Teil 2
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Morgen, 14:00 Uhr

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GOC 2026 Dienstag Hegelsaal Teil 2
Deutscher Tanzsportverband e.V.
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Morgen, 14:01 Uhr

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GOC 2026 Dienstag Reithalle Teil 2
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Morgen, 14:02 Uhr

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Deutsche Meisterschaft JMC Formationen Hauptgruppe am 28.06.2025 (FK)
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Deutscher Tanzsportverband e.V.
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Deutsche Meisterschaft JMC Formationen Kinder am 28.06.2025 in Bielefeld (FK)
Deutscher Tanzsportverband e.V.
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28.06.25, 09:44 Uhr

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Deutsche Meisterschaft JMC Formationen Hauptgruppe am 28.06.2025
Deutscher Tanzsportverband e.V.
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28.06.25, 16:25 Uhr

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Deutsche Meisterschaft JMC Formationen Jugend am 29.06.2025 (FK)
Deutscher Tanzsportverband e.V.
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29.06.25, 10:56 Uhr

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Deutsche Meisterschaft Masters II S Standard am 14.06.2025 in Frankfurt/Oder
Deutscher Tanzsportverband e.V.
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14.06.25, 12:55 Uhr

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danceComp 2025 Grosser Saal Samstag (Teil 1 und Teil 2)
Deutscher Tanzsportverband e.V.
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05.07.25, 06:55 Uhr

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Deutsche Meisterschaft JMC Formationen Jugend am 29.06.2025
Deutscher Tanzsportverband e.V.
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29.06.25, 10:56 Uhr

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Deutsche Meisterschaften am 16.03.2025 in Wetzlar
Deutscher Tanzsportverband e.V.
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Deutscher Tanzsportverband e.V.
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