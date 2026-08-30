Premium-Livestream Pay per View 8,90 € DEL2: Tagespass 18.09.2026 12,90 € Auswärtspass 26/27 Düsseldorf 199,00 € Teampass 26/27 Düsseldorf 379,00 € Teampass 26/27 Crimmitschau 379,00 € Weiter Eispiraten Crimmitschau vs. Düsseldorfer EG Eispiraten Crimmitschau 18.09.26, 17:00 Uhr UPCOMING Ab 8,90 € Folgen Video-Livestream der Partie Eispiraten Crimmitschau vs. Düsseldorfer EG am 18.09.2026 um 19:00 in der Deutsche Eishockey Liga 2. @del2 #eishockeyEishockeyDeutsche Eishockey Liga 2Eispiraten CrimmitschauDüsseldorfer EGEispiraten Crimmitschau ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.