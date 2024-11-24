13.09.26, 16:00 Uhr UPCOMING : Live in 1M • 8h • 36m • 40s

Video-Livestream des Testspiels EC Bad Nauheim vs. Düsseldorfer EG am 13.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ec-bad-nauheim @duesseldorfer-eg