11.09.26, 17:00 Uhr UPCOMING : Live in 29d • 9h • 37m • 21s

Video-Livestream des Testspiels Lausitzer Füchse vs. Eispiraten Crimmitschau am 11.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @lausitzerfuechse @eispiraten-crimmitschau