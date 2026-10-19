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Matchday 6

VfL Waiblingen vs. Bergischer HC

2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
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HIGHLIGHTS

2. Alsco Handball Bundesliga Frauen: Highlights of the match VfL Waiblingen Frauen vs. Bergischer HC Frauen. @2-handball-bundesliga-frauen @vfl-waiblingen-frauen @bergischer-hc-frauen #hbf2highlights

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