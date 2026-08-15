Rotar/Gauthier-Rat (FRA) vs. Waller/Pristauz (AUT) - Commentary by Marc Lau

Today, 8:55 AM
Video livestream of the match Rotar/Gauthier-Rat (FRA) vs. Waller/Pristauz (AUT) as part of the Beach Volleyball European Championship 2026 on 08/15/2026 at 11:00 AM #beachvolleyball
Today, 8:45 AM
Today, 10:00 AM
8/12/26, 11:50 AM
8/12/26, 1:57 PM
Yesterday, 2:55 PM
Today, 3:10 PM
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8/13/26, 12:25 PM
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